Президент заявил, что продолжается работа над дипломатическими вариантами для спасения украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, вовлечены влиятельные посредники и государства.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения.

"Продолжаем эвакуационную миссию из Мариуполя, именно из "Азовстали" при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста. В течение дня наша команда организовывала спасение для более чем 40 гражданских людей – женщин и детей (ранее сообщалось о 50 человеках - УНИАН). Надеемся, что вскоре они смогут прибыть уже на безопасную территорию после двух месяцев под обстрелами, просто под землей – в укрытиях", - сказал Зеленский.

"Работаем также над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются еще на "Азовстали". Привлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону. На тот момент продолжался уже второй день, как противник прорвался на территорию меткомбината, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в "Азове" отметили, что на территории "Азовстали" третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками, которые снова нарушили обещание относительно эвакуации гражданских.