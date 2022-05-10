Среди людей, которых оккупанты незаконно вывезли из города, 70 детей.

Ситуация в заблокированном оккупантами Мариуполе остается тяжелой. В течение 9 мая российские военные незаконно вывезли из города 400 человек, среди них 70 детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Сейчас. За вчера оккупанты депортировали из Мариуполя 400 человек", - отметил он.

По словам Андрющенко, среди незаконно вывезенных мариупольцев – 70 детей.

Кроме этого, по некоторым оценкам, на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе еще остаются гражданские лица. Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил во время брифинга.

"Мы общаемся с нашими военными, и для того, чтобы можно было на 100% сказать, что завершилась эвакуация местного населения, нужен устойчивый режим тишины, чтобы была возможность пойти по всем бомбоубежищам и проверить, все ли эвакуировались. К сожалению, такой возможности не дают... Только, когда будет устойчивый режим тишины, мы сможем дать ответ на вопрос, есть гражданские или нет", - сказал Бойченко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что после бомбардировки "Азовстали", которую оккупанты начали 9 мая, защитники потеряли связь с госпиталем. На заводе есть раненые.

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