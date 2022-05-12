Турция планирует продолжать переговоры по спасению украинских военных из "Азовстали".

Власти Турции предлагали эвакуировать украинских защитников Мариуполя из меткомбината "Азовсталь" через порт в Бердянске.

Об этом, как сообщает проект Радио Свобода "Крым.Реалии", сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге родственников военных.

"Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калын (пресс-секретарь президента Турции) беседовал с министром обороны России Шойгу. Он (Калын – УНИАН) сказал, что в порту в Стамбуле стоит корабль, рассчитанный на тысячу человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, они приедут в порт Бердянск. На кораблях будут автобусы, которые из Мариуполя будут привозить их в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован. Они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей. И мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики. То есть до окончания войны они не будут воевать", – сообщил Джемилев.

Однако, по словам Джемилева, министр обороны России Сергей Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные якобы должны сдаться. Он также добавил, что на обмен русских пленных, которые сейчас находятся на территории Украины, на защитников Мариуполя российская сторона также не согласилась.

Джемилев подчеркнул, что Турция планирует продолжать переговоры по спасению украинских военных с "Азовстали".

"Мариуполь - наша боль, наша гордость. Вклад воинов Мариуполя в защиту независимости и свободы Украины просто неоценим. Сейчас стоит вопрос - они выполнили свой долг. И нужно принять все меры для их освобождения", – отметил Джемилев.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что сейчас ведутся сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали" в обмен на пленных россиян, но пока речь идет лишь о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах из "Азовстали".

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства.

В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.