Раненых бойцов, медиков и военных пытаются вывезти с территории завода.

Украинская власть работает применением процедуры экстракции раненых бойцов, медиков и военных с мариупольского завода "Азовсталь".

Об этом говорится в заявлении Командование Национальной гвардии Украины.

"Президент Украины лично, все руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали" и продолжают работать над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества", - говорится в сообщении.

Процедура "экстракшн" (эксфильтрация или экстракция) предусматривает перемещение персонала с территории, находящейся под контролем противника, и доставки в безопасную зону.

Сейчас город защищают:

ОЗСП "Азов";

12-я бригада Национальной гвардии Украины;

36-я отдельная бригада морской пехоты;

пограничники;

полицейские;

добровольцы;

Тероборона Мариуполя.

"Весь военный гарнизон защитников! Все они герои. Все они должны быть спасены - и это одна из главных задач, которая должна быть решена, и не только на поле боя, но и на международном уровне!",- подчеркнули в командовании.

В то же время в НГУ отметили, что в условиях активных боевых действий не имеют права раскрывать детали военных и гуманитарных операций.

"Будем продолжать поиск решений и делать все возможное для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего исполнения конституционного долга по защите государства", - резюмирует командования.

Как писал УНИАН, защитники Мариуполя неоднократно призывали власти к применению к ним процедуры экстракции.

В частности, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волина призвал об эвакуации украинских военнослужащих с завода "Азовсталь"в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, привлечены влиятельные посредники и государства.

С территории "Азовсталь" эвакуировали несколько сотен гражданских, еще около сотни человек остаются на территории завода, как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также там продолжают находиться раненые военные, которым не могут оказать нужную медицинскую помощь.

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