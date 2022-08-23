Отдельно Украина требует заставить Россию предоставить информацию о содержании и медицинском обеспечении, в котором нуждаются украинские герои.

Во вторник, 23 августа, Украина подала ряд новых срочных требований в Европейский суд по правам человека относительно защитников "Азовстали".

Об этом говорится в совместном заявлении Минюста и Министерства иностранных дел.

"Украина подала ряд новых срочных требований в порядке Правила 39 Правил ЕСПЧ относительно обеспечения права на жизнь и запрет пыток, гарантированных статьями 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в отношении украинских защитников "Азовстали", которые, самоотверженно держа оборону до последнего, попали в плен российских оккупантов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что указанное ходатайство подано в рамках межгосударственного дела "Украина против России (Х)" по заявлению № 11055/22 о нарушении прав человека во время полномасштабного вторжения россиян в нашу страну.

Украина также требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любого рода так называемых "трибуналах" и других показательных судилищах, срежиссированных российскими захватчиками.

Кроме того, Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием заставить Россию предоставить информацию о содержании и медицинском обеспечении, в котором нуждаются украинские герои.

"Украинские защитники Мариуполя являются комбатантами, законными участниками военных действий. В случае попадания в плен, они получают статус военнопленных, который требует надлежащего обращения на основе третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года. Проведение любых судилищ над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям. Мы обращаемся к миру с требованием использовать все имеющиеся механизмы для защиты наших военнопленных и привлечения РФ и конкретных лиц к ответственности за их преступления", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина фиксирует преступления российской федерации и использует имеющиеся международно-правовые возможности для обеспечения прав украинских защитников, которые находятся в плену у российских оккупантов. Наша позиция четкая: они являются военнопленными, ни одного суда не может быть проведено над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины", – подчеркнула заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Судьба защитников "Азовстали" после вывода с территории завода

Как сообщал УНИАН, российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с Мариупольского завода "Азовсталь".

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитники, среди них - 95 защитников "Азовстали".

За месяц, в ночь на 29 июля, в результате действий оккупантов было уничтожено здание на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в которой содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

6 августа Мариупольский горсовет заявила, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

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