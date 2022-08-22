Медицинскую помощь защитники Украины получали на том уровне, чтобы просто дожили до момента, когда, возможно, обменяют".

Защитники "Азовстали", которые вернулись на подконтрольную Украине территорию в результате обмена военнопленными, рассказали о своем пребывании в российским плену, пытках и издевательствах там.

Об этом шла речь на их пресс-конференции.

Так, боец отдельного отряда специального назначения "Азов" Владислав Жаворонок (позывной "Википедия") рассказал, что был тяжело ранен и он полтора месяца находился в больнице в Донецке.

На вопрос об обращении россиян с пленными, он заметил, что "средства давления стороной России используются вообще все".

"Конкретно в нашем случае, что касается именно лечения... России необходим был какой-то факт, что нас как-то лечили. Но фактически это не было лечение, это было сохранение жизни. Чтобы мы просто дожили до момента, когда нас, возможно, обменяют", - сказал он.

По словам Жаворонка, на них оказывали очень сильное психологическое давление; военнопленным не позволяли получить связь с их родными и окружающим миром вообще.

Также оккупанты убеждали украинских военнопленных, что они якобы "никому не нужны", и что Украина якобы проигрывает в войне.

"Это уже нарушение международных конвенций... Представьте, что тяжелораненые находятся в больнице, но уже с первых дней начинается это моральное давление, начинаются допросы", - сказал Жаворонок и отметил, что его допрашивали еще до того, как он начал получать антибиотики после ампутации конечности.

Он добавил: "Ребята, которые там находились, подвергались значительным пыткам... Кому иглы втыкали в рану, кого-то пытали водой".

Некоторые ребята, заметил Жаворонок, получали недостаточное лечение из-за недостаточного количества медикаментов у противника или недостаточного количества знаний, как лечить конкретного бойца.

"Для России был необходим факт, что они лечат, они как будто могут нас вылечить. Даже когда сторона противника не могла помочь какому-то нашему раненому, она не обращалась за помощью. Они никому не говорили, что у них недостаточно каких-то медикаментов. Поэтому мы получали наименьший минимум этих медикаментов, а иногда не получали необходимых", - рассказал боец.

То же, добавил он, касалось медицинской помощи.

"Если хирурги не знали, что делать с бойцом, - сейчас такие бойцы так и остались там, в этой больнице, насколько мне известно. Что с ними сейчас - у меня нет информации", - констатировал Жаворонок.

На уточнение, пытки происходили во время так называемых следственных действий или во время так называемого лечения, он отметил, что "это происходило во время лечения вообще", и подчеркнул, что все, кто находился в больнице, были тяжело ранены.

"Некоторые тяжелораненые находились не в больнице, а в Еленовке - в этом их лагере для военнопленных. И из-за этого мы можем только догадываться, какие там пытки были для тех, кого они считали достаточно здоровыми для этого", - сказал Жаворонок.

В свою очередь, боец "Азова" Денис Чепурко (позывной "Манго"), который в боях за Мариуполь потерял руку, отметил, что он был эвакуирован в колонию в Еленовке.

"Я был свидетелем, когда били ребят. Нас выгоняли на так называемый обыск и раздевали догола... Приседать заставляли. Кто поднимал голову из ребят, то их начинали сразу бить", - сказал Чепурко и добавил, что его во время допросов били палками, заставляя дать показания против собственного командования.

Также боец Дмитрий Усиченко (позывной "Вишня") рассказал, что в плену оккупанты пугали его физической расправой и расстрелами.

Судьба защитников "Азовстали" после вывода с территории завода

Как сообщал УНИАН, российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов из мариупольского завода "Азовсталь".

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника, среди них - 95 защитников "Азовстали".

Спустя месяц, в ночь на 29 июля, в результате действий оккупантов было уничтожено здание на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в которой содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

6 августа Мариупольский горсовет заявила, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

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