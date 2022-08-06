"Процесс" может состояться в сентябре.

Оккупанты собирают тюремные клетки на сцене филармонии в Мариуполе, чтобы устроить показательный судебный процесс над военнопленными.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

"Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры - 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины", - говорится в сообщении.

Городской голова Вадим Бойченко, комментируя это, отметил, что российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами.

"Они продолжают множить военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру", - отметил он.

Мэр Мариуполя призвал мировое сообщество, ООН и "Красный Крест" вмешаться в ситуацию и добиться соблюдения правил обращения с военнопленными.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. Вследствие этого было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставок оружия. Они требуют от организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.

По мнению экс-командира полка "Азов" Дениса Жорина, оккупанты планировали убить всех украинских пленных во время теракта в Еленовке.

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