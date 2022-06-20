Военный эксперт высказался, насколько опасна группировка беларуских военных.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, насколько опасна собранная Беларусью группировка военных возле украинской границы.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью ТСН.

По его словам, группировка беларуских военных растянута от Киевской области до западной границы Украины, но у нее нет даже полноценного первого эшелона, не говоря уже о втором. Эксперт уверен, что с тем количеством военных Беларуси справятся украинские защитники, которые есть в том регионе.

"Демонстрация такова, мол, вам нужно все Вооруженные силы развернуть, забрать их с юга и Донбасса и потащить на север, – отметил Самусь. – Если россияне перетянут туда те силы, которые были на севере, что они перед 24 февраля собрали, и провели эту свою "провальную операцию", то тогда будет действительно опасность крупной операции Беларуси и России с северного направления".

Как отметил Самусь, для реальной военной операции России необходимо достичь стратегического успеха на Донбассе, а этого не произойдет, уверен эксперт.

Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

А 17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.

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