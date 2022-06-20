Глава Ривненской ОВА считает, что желание беларусов пройти через Полесье – это мегасложная задача.

Глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль считает, что Беларусь в случае вторжения в Украину через Ривненскую область совершит роковую ошибку.

Об этом говорится в его сообщении на странице в Facebook.

"Мы понимаем, что у беларуского войска нет ни боевого опыта, ни мотивации наступать. Но, даже если наступление состоится, то их желание пройти через наше Полесье – это мегасложная задача", - отметил Коваль.

Он озвучил три причины, согласно которым, по его мнению, вторжение с территории Беларуси в Ривненскую область не будет успешным.

"Первая причина. Вооруженные силы Украины, которые усиленно несут боевое дежурство на границе с Беларусью. В том числе – и ТрО, как отдельный вид сухопутных войск, а также сильно мотивированы лупить врагов добровольческие формирования территориальных громад (ДФТГ). Все они – в боевой готовности. Постоянно идет слаживание, укрепление фортификационных сооружений", - пояснил Коваль.

Вторая причина, по его словам, – рельеф территорий. Он напомнил, что 40% Ривненской области – это леса, и именно северные районы, которые граничат с Беларусью, – это непроходимые леса, а также болота.

"Кроме того, имеем 170 рек. Это естественные барьеры для вражеской техники. Мосты над реками – это объекты, которые могут быть заблокированы разным способом и движение врага будет остановлено", - рассказал председатель ОВА, отметив, что это все – большие плюсы для обороны.

"Третья причина. Люди. Во-первых, огромная поддержка населением базовых потребностей в помощи армии. Во-вторых, моральный дух жителей. Полесье – край партизанской славы. Здесь в каждом доме есть что взять в руки, чтобы ни на метр не пропустить тех, кто имеет враждебные намерения в отношении Украины. Тот, кто примет решение идти в Украину через Ривненскую область, совершит роковую ошибку. Это будет движение в один конец", - подчеркнул Коваль.

Как сообщал УНИАН, 16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.