Вражеские войска на временно оккупированных территориях продолжают обустраивать пыточные для издевательств над людьми с проукраинскими настроениями.
Об одном из страшных мест, которое враг обустроил в отделении полиции временно захваченной Чаплинки (Херсонская область), рассказал Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.
"Там в настоящее время незаконно удерживают до десяти гражданских лиц, среди которых есть несовершеннолетние. Людей российские оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки", - отмечает Генштаб.
Там уточнили, что в пыточной оккупанты уже замучили нескольких украинцев до смерти.
Оккупанты издеваются над украинцами - случай с парнем из Ялты
Напомним, что сегодня в сети появился ролик с бесстрашным украинцем, который на вопрос о страхе перед контрнаступлением ВСУ ответил, что поддерживает Украину. Речь идет о видео, которое сняли на одной из улиц временно оккупированной Ялты.
Откровенное заявление подростка об Украине, похоже, возмутило власти РФ и местных "силовиков". Так как парень вскоре показал лично обращение, в котором извинился перед лидером РФ Владимиром Путиным и всеми россиянами за свои "неосторожные" слова.