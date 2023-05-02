В страшном месте удерживают людей, которые не соглашаются с действиями захватчика и поддерживают Украину.

Вражеские войска на временно оккупированных территориях продолжают обустраивать пыточные для издевательств над людьми с проукраинскими настроениями.

Об одном из страшных мест, которое враг обустроил в отделении полиции временно захваченной Чаплинки (Херсонская область), рассказал Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.

"Там в настоящее время незаконно удерживают до десяти гражданских лиц, среди которых есть несовершеннолетние. Людей российские оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки", - отмечает Генштаб.

Там уточнили, что в пыточной оккупанты уже замучили нескольких украинцев до смерти.

Оккупанты издеваются над украинцами - случай с парнем из Ялты

Напомним, что сегодня в сети появился ролик с бесстрашным украинцем, который на вопрос о страхе перед контрнаступлением ВСУ ответил, что поддерживает Украину. Речь идет о видео, которое сняли на одной из улиц временно оккупированной Ялты.

Откровенное заявление подростка об Украине, похоже, возмутило власти РФ и местных "силовиков". Так как парень вскоре показал лично обращение, в котором извинился перед лидером РФ Владимиром Путиным и всеми россиянами за свои "неосторожные" слова.

Вас также могут заинтересовать новости: