По словам Юрия Федоренко, у врага "начала гореть земля под ногами на территории России".

Получение разрешения от западных партнеров на удары вглубь России открывает широкие перспективы для Сил обороны Украины. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, ранее враг имел возможность делать определенные укрепрайоны, завозить дополнительные резервы, сокращать логистику переброски всего необходимого на переднюю линию боестолкновения. Сейчас же в стане россиян совсем другая ситуация.

Так, до этого решения враг подходил к линии государственной границы и чувствовал себя в относительной безопасности, ведь понимал, что его могут достать FPV-дроны, артиллерия, а вот высокоточное оружие точно не прилетит.

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"Как только украинские силы получили разрешение на применение высокоточного оружия, у врага начала гореть земля под ногами на территории России. Как следствие противник был вынужден маневрировать, дополнительно рыть укрытия, расконцентрировать технику, которую он использует потом на передней линии боестолкновения, и оттягивать ее и логистические склады", - отметил военный.

Он подчеркнул, что любая логистическая миграция противника в условиях, когда ВСУ могут потенциально его ликвидировать, замедляет его действия и снижает ударно-штурмовой потенциал. При этом Украина высокоточным оружием может бить по таким российским объектам как аэродромы ближнего базирования, и тогда противник вынужден постоянно перемещать свою авиацию, что сокращает количество вылетов в сутки:

"Если на территории России мы раздолбали склад, с которого они поставляли снаряды к своим пушкам на переднюю линию, интенсивность обстрелов снизилась. Чем меньше обстреливают наши передовые позиции, тем больше способности у них как готовить и укреплять линии обороны, так и выбивать врага с тех позиций, которые он занял".

Разрешение на удары вглубь РФ

Как сообщал УНИАН, недавно Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS. Ракеты поразили большой арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области РФ, более чем в 115 км от границы с Украиной и в 190 км к северу от линии фронта в соседней Курской области, где ВСУ продолжают операцию.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по указанному объекту - арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения, однако каким именно оружием он был нанесен, не сообщили.

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