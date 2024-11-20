По словам Ченцова, необходимо, чтобы этому примеру последовали другие страны.

Решение предоставить Украине разрешение на удары вглубь России было правильным. Об этом в интервью Bloomberg заявил посол Украины в Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

По его словам, Киев просто доказал, что это было правильное решение предоставить Украине ракеты большой дальности, "и мы ждали этого решения достаточно долго".

"И мы хотим, чтобы этому примеру последовали другие страны, которые способны предоставить Украине такую поддержку", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что Киев настаивает на разговоре с Россией с позиции силы, "и наконец это происходит":

"Как только Украина становится сильнее, как только Украина становится способной наносить ответный удар, вы видите, что происходит в России. ... Если вы говорите с ними с позиции силы, они более готовы к разговору".

Дипломат также отметил, что Украина пока не ведет никаких переговоров с Кремлем, при этом Киев готов "к любым переговорам".

"И то, что нам нужно сейчас, - это больше оружия. Нам нужна ПВО. И как только это произойдет, мы будем иметь больше шансов иметь содержательный и справедливый мир", - резюмировал Ченцов.

Разрешение на удары вглубь РФ

Как сообщал УНИАН, накануне Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS. Ракеты поразили большой арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области России, более чем в 115 км от границы с Украиной и в 190 км к северу от линии фронта в соседней Курской области, где ВСУ продолжают операцию.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по указанному объекту - арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения, однако каким именно оружием он был нанесен, не сообщили.

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