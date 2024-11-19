ВСУ нанесли удар по арсеналу Минобороны РФ в Брянской области, - Генштаб (видео)

Этой ночью зафиксировано 12 взрывов, детонация в районе цели продолжается.

В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по арсеналу Минобороны в Брянской области.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, поражен арсенал 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ. Отмечается, что по состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

"Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться. Дальше будет...", - добавили в Генштабе.

О поражении склада врага также сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко.

"В Брянской области удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО", - отмечает он.

Коваленко добавил, что ранее этот склад уже был атакован украинскими дронами.

Российский тг-канал Аstra обнародовал видео с последствиями удара по складу и сообщения мониторинговых каналов, местных жителей и пабликов.

На видео местных жителей изображено зарево и звуки детонации. Они массово всю ночь сообщали в местных чатах и пабликах о взрывах, детонации и атаке на "военную базу".

Местные власти сообщали только об атаке БПЛА. Губернатор сообщил о 8 сбитых за утро беспилотниках. Жители Брянска и Карачева по данным на 9 утра по Москве сообщают о новых звуках взрывов, пишет Аstra.

Удары по России - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 ноября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали склады с боеприпасами в Брянской области РФ. Тогда под удар попали склады с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления).

Силы обороны Украины отрабатывают не только по складам оккупантов, но и по предприятиям военного производства. Так, 17 ноября ночью украинские БПЛА атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол". Там Россия производит ЗРК "Тор", а также радиолокационные станции и определенные компоненты.

По данным международного агентства Reuters, на этом заводе собирают дроны "Гарпия".