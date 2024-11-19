Указывается, что ракеты поразили крупный арсенал оружия.

На 1000-й день полномасштабной войны Украина нанесла удар по военной цели на территории России, используя американские ракеты большой дальности ATACMS. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Указывается, что ракеты поразили крупный арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области России, более чем в 115 км от границы с Украиной и в 190 км к северу от линии фронта в соседней Курской области, где ВСУ продолжают операцию.

В Financial Times отметили, что Министерство обороны России подтвердило удар ATACMS и отчиталось о сбитии пяти из шести ракет. Украинские официальные лица не подтверждали, что атаковали американскими ракетами.

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Удар знаменует собой первое применение Киевом дальнобойного оружия американского производства на российской территории после получения соответствующего разрешения президента США Джо Байдена, добавили в FT.

"Люди, знакомые с решением Байдена, заявили, что президент разрешил ограниченное использование ATACMS на территории России, добавив, что они, скорее всего, будут использоваться для помощи Украине в ее операции в Курской области. Россия сосредоточила в Курске 50 000 солдат, включая 10 000 северокорейцев, вооруженных тяжелой артиллерией и ракетными системами, отправленными Пхеньяном", - говорится в публикации.

Также отмечается, что решение Байдена - существенный сдвиг в политике США перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS

Напомним, 19 ноября СМИ со ссылкой на информированный источник в Силах обороны сообщили, что Украина впервые нанесла удар по России ракетами ATACMS. Отмечалось, что атакован был военный объект в районе города Карачев в Брянской области и что цель была успешно поражена.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по указанному объекту - арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения, однако, каким именно оружием он был нанесен, не сообщили.

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