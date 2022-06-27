Владимир Зеленский заявил, что в момент удара в здании находилось более тысячи посетителей.

В сети появилось видео, как люди пытаются спастись из торгового центра "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, по которому ударила российская ракета.

Ролик в частности опубликовал советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На обнародованной записи слышно, как кто-то из выживших посетителей ТЦ кричит: "Мы живые!".

Удар по ТЦ в Кременчуге: что известно

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в момент удара в здании ТЦ находилось более тысячи посетителей:

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить".

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