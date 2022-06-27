Известно о пострадавших и жертвах, но пока их количество не называют.

Российские оккупанты осуществили ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. В тот момент в здании находилось более тысячи посетителей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что никакой опасности и стратегической ценности для российской армии этот объект не имел.

"Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", - написал Зеленский и опубликовал первые кадры с места "прилета".

Удар по Кременчугу: что известно

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.

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