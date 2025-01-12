Удар по нефтебазе в Энгельсе: уничтожено 800 тысяч тонн топлива для аэродрома, - СМИ

В результате атаки БПЛА на нефтебазу в Энгельсе полностью уничтожены три резервуара по 120 000 кубов.

Нефтебаза в Энгельсе, что в Саратовской области РФ, после ночного удара 8 января все еще продолжает гореть. Там хранилось рекордное количество топлива для военного аэродрома.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники, в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Энгельсе полностью уничтожены три резервуара по 120 000 кубов. Кроме того, каждый из шести резервуаров получил серьезные повреждения.

"Выведен из строя резервуарный парк, которых хранил топливо для военного аэродрома, около 800 000 тонн топлива", - отмечает канал.

По состоянию на сейчас российские спасатели имеют острый дефицит пенообразователя для тушения нефти и горящего топлива. Следовательно, пожарные вынуждены контролировать выгорание топлива".

Удар ВСУ по нефтебазе в Саратовской области РФ: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, атаку по российской нефтебазе подтвердили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

По мнению аналитиков Defense Express, удар по нефтебазе мог "приземлить" российские Ту-160, оставив их без топлива в Энгельсе. Дело в том, что эти бомбардировщики используют довольно специфическое топливо повышенной плотности марки Т-8В, производство которого осуществляют далеко не на каждом НПЗ.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, какие проблемы возникли у РФ из-за ударов по Энгельсу. Он утверждает, что благодаря этой атаке дронов выиграно определенное время для сохранения украинских объектов от ударов российскими самолетами.

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