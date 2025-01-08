Вероятно, на российской нефтебазе загорелся еще один резервуар.

Нефтебаза в Энгельсе, что в Саратовской области РФ, после ночного удара 8 января к вечеру начала гореть еще сильнее, также местные жители слышали снова взрывы, сообщают российские медиа.

По словам одного из местных жителей, которого цитируют СМИ, на нефтебазе загорелся еще один резервуар. В социальных сетях пользователи жалуются на неприятный запах гари в воздухе.

По данным российских изданий, в Энгельсе вводят режим чрезвычайной ситуации. Также сообщается, что в результате ликвидации пожара есть двое погибших - это работники пожарной службы.

Как известно, 8 января ночью Саратовская область России подверглась массированной атаке БПЛА, в результате чего поражена нефтебаза в Энгельсе. Утром российские медиа сообщали, что в городе прогремело не менее 40 взрывов.

Удар ВСУ по нефтебазе в Саратовской области РФ: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, атаку по российской нефтебазе подтвердили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

По мнению аналитиков Defense Express, удар по нефтебазе мог "приземлить" российские Ту-160, оставив их без топлива в Энгельсе. Дело в том, что эти бомбардировщики используют довольно специфическое топливо повышенной плотности марки Т-8В, производство которого осуществляют далеко не на каждом НПЗ.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, какие проблемы возникли у РФ из-за ударов по Энгельсу. Он утверждает, что благодаря этой атаке дронов выиграно определенное время для сохранения украинских объектов от ударов российскими самолетами.

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