Саратовская область подверглась массированной атаке БПЛА, в результате чего была поражена нефтебаза в Энгельсе.

Во время сегодняшнего удара по Саратовской области удалось поразить военный объект стратегического значения, что может привести к снижению активности Ту-160. Об этом сообщает Defense Express.

Дело в том, что эти бомбардировщики используют довольно специфическое топливо повышенной плотности марки Т-8В, производство которого осуществляют далеко не на каждом НПЗ.

В Советском Союзе топлива повышенной плотности производили только на нефтехимических комбинатах в Ангаре и Оркске. Данных по производству в современной РФ в открытом доступе нет.

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"Таким образом, если удалось поразить резервуары на которых хранилось топливо Т-8В для Ту-160, это может в определенной степени "приземлить" эти машины и снизить активность их использования врагом", - пишет Defense Express.

Стоит отметить, что Россия и так использовала Ту-160 для ударов по Украине не часто - последний такой случай зафиксировали в ноябре. В то же время, более массовый российский бомбардировщик Ту-95МС использует обычное авиационное топливо.

Атака на Энгельс - что известно

Ранее стало известно, что ночью Саратовскую область атаковали БПЛА, в результате чего была поражена нефтебаза в Энгельсе.

Как сообщалось, дроны поразили резервуар на нефтебазе Комбинат "Кристалл", который использовали для того, чтобы хранить авиационное топливо. Последнее поставляется на авиабазу "Энгельс-2", где размещаются стратегические бомбардировщики.

Позже в украинском Генштабе заявили, что миссию выполнили подразделения Главного управления разведки Минобороны и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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