Блинкен подчеркнул, что приверженность Штатов Украине непоколебима.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал российский ракетный удар по Львову в ночь на 6 июля 2023 года, жертвами которого стали семь человек.

Как заметил Блинкен в своем посте в Twitter, этот удар является еще одним примером жестокости Кремля.

"Атака России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля, и именно поэтому поддержка защиты Украины от агрессии Кремля является жизненно необходимой. Приверженность США Украине непоколебима", – заявил он.

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Удар по Львову 6 июля

Ночью 6 июля в Украине объявляли масштабную тревогу из-за пусков российскими оккупантами ракет "Калибр" с акватории Черного моря. Во время тревоги во Львове раздались несколько громких взрывов.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что сначала "Калибры" летели в направлении Киева, но потом резко повернули на Львов. Утром в Воздушных силах ВСУ заявили, что удалось уничтожить 7 из 10 ракет, которые запустили россияне.

Во Львовской ОВА сообщили, что три ракеты попали по Львову. Была разрушена одна из подстанций и жилой дом. В результате атаки ранены десятки человек, есть погибшие.

По состоянию на ночь 7 июля было известно о семи погибших жильцах дома, куда попала ракета. В то же время власти подчеркивают, что под завалами все еще могут находиться люди.

Отмечается, что во время атаки некоторые укрытия во Львове были закрытыми. Мэр города Андрей Садовый подчеркнул, что в укрытии вблизи места удара находилось 5 человек. По его словам, из дома, который был поражен вражеской ракетой, большинство жильцов в укрытие не пошли.

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