Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал обстрел Львова российскими оккупационными войсками.
Игнат в эфире телемарафона отметил, что рашисты выпустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Сначала направление полета ракет было в сторону севера Украины - они были направлены на столицу. Но потом резко ракеты повернули в сторону запада Украины.
"Русла рек они всегда используют, чтобы как можно дальше продвинуться и преодолеть систему ПВО. На этот раз, направляясь на север, была вероятность, что будет Киев под ударом, но они резко свернули на Запад и атаковали Львов. Какая-то часть уничтожена истребителями была, но большинство ракет было уничтожено на Западе", - сказал Игнат.
Ракетный удар по Львову - последние новости
В ночь на 6 июля рашисты нанесли ракетный удар по Львову - в жилой дом попали обломки "Калибров".
В результате теракта армии РФ потерпел существенные разрушения многоэтажный дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах. Погибли четверо гражданских лиц, еще 32 получили ранения.
Во Львовской ОВА отметили, что по городу попали три ракеты "Калибр" и, кроме жилого дома, разрушена также одна из подстанций.