У России есть запасы Х-101/555 еще с советских времен, которые нуждаются в восстановлении.

Военный эксперт Александр Коваленко предположил, почему российские военные ударили по Львову именно "Калибрами".

Он отмечает, что во время ударов по населению Украины российские оккупанты уже вторую неделю подряд используют крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Коваленко напомнил, что из десяти ракет, запущенных в ночь на 6 июня во Львове, семь были сбиты.

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"Примечательно не только то, что ракеты маневрировали, но и то, что целью был Львов, который считается самым глубоким тылом. Но я все же хочу обратить внимание на то, что Россия начала чаще применить именно КРМБ "Калибр", при том, что Х-101/555 последний раз применялись 24 июня в количестве 40 единиц", - говорит эксперт.

Он признает, что ранее подчеркивал другую тенденцию. В частности незначительное применение оккупантами "Калибров", что, по его мнению, свидетельствовало о накоплении этого боевого комплекта.

Коваленко не исключает, что участившееся применение "Калибров" - вынужденная для противника мера - из-за необходимости накопления боевого комплекта ракет Х-101/555.

"Это возможно. Если брать во внимание исключительно производственный цикл Х-101/555, то с 24 июня мог быть накоплен БК на плюс-минус 20% ракет Х-101/555", - говорит специалист.

При этом он отмечает, что в отличие от "Калибров" у России есть запасы Х-101/555 еще с советских и постсоветских времен, которые нуждаются в восстановлении.

"Поэтому, не исключено, что переход на "Калибры" - это вынужденная, но все же временная мера, чтобы накопить боекомплект для восстановления периодического применения авиационных ракет, в том числе и в комбинации вместе с ними", - отмечает Коваленко.

Война в Украине - взрывы во Львове

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля российские военные нанесли по Львову массированный удар ракетами морского базирования "Калибр". Ракеты, из которых 7 удалось сбить, меняли траекторию полета. Одна из них попала в жилой дом. Сейчас известно, что погибли четыре человека, почти сорок получили ранения.

Ракеты Х-101 и Х-555 - что известно

Согласно данным из открытых источников, Х-101 (Х-102 в исполнении с термоядерной боеголовкой) - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения заметности радиолокации. Такие ракеты оккупанты уже применяли при ударах по Киеву, Киевской области, Днепру, Хмельницкому, Луцку, Умани, Запорожью и другим городам.

Х-555 - крылатая ракета с неядерной боевой частью воздушного базирования. Это одна из модификаций стратегической авиационной крылатой ракеты Х-55 (1970-1980) советского образца.

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