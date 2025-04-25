Из-за российского удара погибли 12 человек, еще 87 пострадали.

В Киеве спасатели закончили поисково-спасательные работы на месте российской атаки по жилому дому.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Там добавили, что из-за российской атаки погибли 12 человек, еще 87 получили ранения. Сейчас на месте еще продолжаются аварийно-восстановительные работы. В частности, спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции.

Российская атака по Киеву: что известно

24 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Одной из целей удара РФ стала столица. Враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами различных типов. В частности, по данным Defense Express, РФ атаковала столицу северокорейскими ракетами KN-23.

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Впоследствии эту информацию подтвердил и президент Владимир Зеленский. Он также рассказал, что из-за российского удара в частности погибли 21 летний парень и его 19 летняя сестра.

На атаку РФ отреагировал в том числе и Дональд Трамп. Он призвал Путина остановиться и заявил, что она была "очень не вовремя". Кроме того, Трамп в очередной раз призвал стороны заключить мирное соглашение.

По мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, ночная атака РФ по Киеву была самой масштабной с начала полномасштабной войны. По словам эксперта, оккупанты нашли "дыры" в украинской системе ПВО.

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