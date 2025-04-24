По его словам, эта атака была "несвоевременной".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал последнюю массированную атаку Российской Федерации на Украину, во время которой погибли люди.

Американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, что такой обстрел не был необходимым, а также призвал "Владимира" остановиться и заключить соглашение о завершении войны:

"Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень не вовремя. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно погибают. Давайте заключим мирное соглашение!".

Обстрел Киева 24 апреля

Напомним, этой ночью армия Российской Федерации в несколько волн атаковала Украину дронами и ракетами.

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Согласно последним данным Министерства внутренних дел, в результате этого обстрела в столице погибли по меньшей мере восемь человек, среди них - брат и сестра 2003 и 2005 года рождения. Еще 90 человек получили ранения, 44 из них находятся в больницах.

В Кремле заявили, что "пасхальное перемирие" уже закончилось, поэтому оккупационная армия по приказу главнокомандующего бьет по военным и "околовоенным" целям.

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