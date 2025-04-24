Парню был 21 год, а его сестре - 19 лет.

Во время сегодняшней атаки по Киеву уже известно о 8 погибших, среди которых брат и сестра.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Зеленский отметил, что в Киеве погибли родные брат с сестрой: парню был 21 год, девушке - 19 лет.

"Сегодняшняя атака одна из самых сложных и наглых со стороны России", - подчеркнул он.

Видео дня

По его словам, это была атака по жилым домам, гражданской инфраструктуре.

Он отметил, что сейчас продолжаются спасательные работы.

Ночной удар по Киеву

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что сейчас известно о восьми погибших в Киеве в результате атаки российских оккупантов. По словам Клименко, предварительно известно, что в результате атаки погибли двое детей из одной семьи.

Визит Зеленского в ЮАР

23 апреля президент Владимир Зеленский отправился в ЮАР с целью проведения важных встреч с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.

Сегодня, 24 апреля, Зеленский сообщил, что отменяет часть программы визита в ЮАР из-за ночного обстрела РФ.

Как подчеркнул президент, очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что в Украине происходит на самом деле.

Вас также могут заинтересовать новости: