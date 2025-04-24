Украинская система ПВО адаптируется к новым условиям, отметил Анатолий Храпчинский.

Российские захватчики ночью 24 апреля осуществили самую масштабную за все время полномасштабной войны атаку с применением баллистических ракет для удара по Киеву. Об этом заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сказал в эфире "Суспільне".

"Около 11 баллистических целей одновременно были использованы в одном направлении. Это свидетельствует о том, что это самый масштабный удар баллистическими ракетами по территории Украины со стороны врага за все время полномасштабного вторжения", - отметил Храпчинский.

Эксперт напомнил, как в прошлом году во время одной атаки россияне применили около 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", но та атака была рассредоточена почти по всей территории Украины.

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"Надо не забывать недавний обстрел баллистикой Киева, что мы тогда перехватили малое количество ракет, и это было обусловлено изменением траектории полета ракеты на последнем этапе. То есть, дополнительные маневрирования, которые не позволили нам перехватить. Сейчас мы видим, что большинство баллистических ракет было перехвачено. Мы говорим, что наша ПВО адаптируется под современные требования врага", - добавил Храпчинский.

Вместе с тем эксперт акцентировал, что состоялась мощнейшая атака с применением различных средств воздушного поражения, что существенно усложнило работу украинских сил ПВО: любая разная цель требует разного подхода к перехвату.

"Еще раз подчеркиваю, что нужно увеличивать системы радиолокационного обнаружения и другие системы детекции, которые бы немного упростили работу нашим силам ПВО", - отметил Храпчинский.

По его словам, враг видит "дыры" в украинской системе ПВО и пытается работать именно по ним, в том числе за счет нагрузки крылатыми ракетами.

По его убеждению, сверхсложные действия врага требуют систем обнаружения любых воздушных целей.

Эксперт напомнил, что Украина ожидает два самолета дальнего радиолокационного обнаружения от Швеции, потому что эти самолеты должны существенно увеличить украинские возможности по выявлению любых воздушных целей, независимо от высоты полета, но в первую очередь ударные беспилотники и крылатые ракеты:

"Которые позволят видеть развертывание и пуск из тех же "Искандеров", но, тем не менее, надо говорить и о наземных системах радиолокации, которые бы позволили нам не только выявлять, но и подсвечивать цели для того, чтобы их обезвреживать".

Атака России 24 апреля: что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты запустили около 70 ракет различных типов, и в частности - 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Силы обороны Украины отчитались, что сбили 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23.

В Киеве атака привела к разрушениям и пожарам. В Святошинском районе столицы произошло возгорание и частичное разрушение жилого дома.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что известно о восьми погибших в Киеве. В то же время, девятый человек, который считался погибшим - это были остатки тел, которые сейчас на экспертизе. Более 70 человек получили ранения, 44 человека сейчас находятся в медицинских учреждениях.

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российская массированная комбинированная атака привела к ужасным последствиям: "Бить баллистикой по городам-миллионникам - не просто преступление, это - терроризм. Трудно представить, что было бы, если бы эти баллистические ракеты, которые запустили по Киеву, долетели до цели... Спасены многие жизни".

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