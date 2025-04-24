Сейчас представители украинских спецслужб проверяют все детали.

Удар по Киеву в ночь на 24 апреля, который унес жизни по меньшей мере 12 человек, российские оккупационные войска предварительно осуществили с помощью баллистической ракеты, произведенной в КНДР.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас представители украинских спецслужб проверяют все детали.

"Если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна. Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе – только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие – ракеты, артиллерию. Взамен Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным", – подчеркнул глава государства.

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По словам Зеленского, ни одна страна мира не должна быть один на один перед лицом таких угроз. Он отметил, что только сегодня для ударов по Украине РФ применила более 200 средств поражения.

"По состоянию на это время более 100 человек ранены, 12 человек убиты. Нужно реальное давление на Россию, чтобы это прекратилось. Даже в разгар международных дипломатических усилий, чтобы остановить эту войну, Россия продолжает убивать гражданских. Это означает, что Путин не боится. Нужно полное и безусловное прекращение ударов, и Россия должна пойти на это. Нужно справедливо завершить эту войну. И чтобы реально гарантировать безопасность нашим людям, мы нуждаемся в укреплении нашего воздушного щита", – акцентировал президент.

Атака РФ по Украине

В ночь на 24 апреля 2025 года российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине. Враг применил ракеты Х-101, "Калибры", баллистику и дроны.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего было обнаружено 215 воздушных сил противника. Отмечалось, что по состоянию на 10:00 было подтверждено сбитие 112 воздушных целей.

В Киеве в результате российской атаки сильно пострадал Святошинский район. Там были разрушены жилые дома. Также были повреждены станция метро "Лукьяновская" и Центральный дворец бракосочетаний.

Кроме того, под ударом находился Харьков. По словам мэра Игоря Терехова, город был атакован 24 раза. 14 раз – вражескими БПЛА, 10 раз ракетами.

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