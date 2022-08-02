Это произойдет в случае необходимости, однако пока что проблем с кадрами в армии нет.

В Вооруженные Силы Украины при необходимости могут призвать еще полмиллиона человек.

Об этом сообщил командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью Tablet magazine.

По его словам, в отличие от оккупационных сил, у украинской армии нет проблем с личным составом.

"У нас уже мобилизовано полмиллиона человек, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо. Что нам сейчас нужно для продолжения операции, так это более тяжелое вооружение", - объяснил генерал.

Отмечается, что ВСУ пока не хватает огневой мощи для контрнаступления по всем направлениям.

Напомним, ранее украинцам объяснили некоторые детали относительно мобилизации 2022. В частности, по словам начальника Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в армию. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы человек встал на воинский учет.

По данным МВД более 3 млн. граждан находится на воинском учете не по месту их жительства.

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