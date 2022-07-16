Отмечается, что прежде всего в армию забирают людей с необходимыми специальностями, поэтому в Украине сейчас много немобилизованных добровольцев.

В Украине продолжается мобилизация в ряды ВСУ из-за полномасштабного вторжение РФ. Относительно этого существует немало слухов. Поэтому в Минобороны в очередной раз решили расставить все точки над "і".

По словам начальника Управления персонала штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенный призыв в армию. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы человек встал на воинский учет.

Об этом в Фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на видеоразъяснение Горбача.

"В 90% и даже больше – это совсем не так. Эта повестка в первую очередь вручается для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья и, возможно, потом при необходимости уже призывать к службе в армии, если он соответствует всем критериям", - пояснил Горбач.

Представитель ВСУ также опроверг мнение, что повестки могут вручать в качестве наказания, например за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители не могут выдать документ, который гарантирует быстрый призыв гражданина - это возможно только после уточнения данных и прохождения медосмотра.

Он добавил, что вручение повестки возможно в любом месте, где это не запрещено законом. Начальники центров комплектования сами выбирают места, где можно с большей вероятностью встретить потенциальных призывников и выполнить задание по набору людей в ряды ВСУ, в том числе вести учет военнообязанных и собирать актуальную информацию о них.

Вручить повестку может не только представитель центра комплектования, но и главы ОТГ, работодатели (руководители организаций) и сотрудники уполномоченных структур, таких как Нацполиция.

Обычно воинские части укомплектовывают по территориальному принципу в зависимости от количества людей в регионах. Прежде всего в армию забирают людей с необходимыми специальностями, поэтому в Украине сейчас много немобилизованных добровольцев.

"Комплектование воинских частей в основном проходит по территориальному принципу, мы имеем информацию благодаря военному учету, где, сколько, в каком регионе находится по определенным специальностям граждан на воинском учете. Но если определенных специалистов нет в этом регионе, то могут привлекаться из других", - пояснил Горбач.

Начальник Управления персонала также подчеркнул, что поскольку в западных регионах сейчас находится гораздо больше граждан, то и планы по комплектации у них большие.

"Если бы каждый гражданин понимал ответственность, которая сейчас возлагается на всех нас, проникся ею и выполнял все, что от него требует законодательство, то эти повестки вообще не нужно было бы вручать", - прокомментировал Роман Горбач ситуацию с мобилизацией в Украине.

Он также напомнил, что мобилизация - это дело, которое не имеет добровольной подоплеки, на законодательном уровне - это военная служба по призыву. Добровольная служба – это служба по контракту.

Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

По данным МВД более 3 млн. граждан находится на воинском учете не по месту их жительства.

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