ВР предоставила право ученым и педагогам на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Верховная Рада предоставила право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Рада приняла отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам", - написал он.

Результаты голосования за законопроект он не сообщил.

Также Рада проголосовала за предоставление отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, в случае, если оба являются военнослужащими.

Как сообщал УНИАН, 18 июля ВРУ приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам" (№7352). За документ в первом чтении проголосовали 318 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено распространение права на отсрочку от призыва во время мобилизации педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, которые трудоустроены по основному месту работы не менее чем 0,75 ставки.

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