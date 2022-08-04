Россия испытывает проблемы с восполнением потерь в технике и живой силе.

За последние недели в российской армии обнаружились очевидные проблемы. На шестом месяце войны РФ не способна быстро восполнять потери в технике и живой силе. Это создает возможности для ВСУ, в частности — для проведения контрнаступления на юге.

Как передает издание The New York Times, такого мнения придерживаются многие западные эксперты.

Доказательств проблем в российской армии предостаточно. Сюда относятся промахи артиллерии, жалобы на старую технику в перехватах, резкое увеличение убитых и раненых солдат. Оккупантам нужна перегруппировка, но эксперты считают, что совершить ее будет сложнее, чем на первом этапе войны. При этом Путин может не слушать своих офицеров и приказывать продолжать атаки.

После отхода ВСУ из Лисичанска россияне объявили об оперативной паузе, однако штурмы и дальше совершались на многих участках фронта. Большинство наступлений проваливались, что показало одну из основных проблем врага.

"Россияне измотаны, и вы не хотите давать им время на перегруппировку и отдых. Я понимаю желание нанести удар, когда они [оккупанты] устали", — сказала Элисса Слоткин, демократ от штата Мичиган в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, которая посетила Украину в прошлом месяце с небольшой группой законодателей.

Россия отправила на войну 85% своей армии. Но лишь немногие государства захватывали другую страну силами регулярного войска. У РФ нет такого потенциала, а объявлять мобилизацию Путин не хочет. Это будет официальное признание так называемой "специальной военной операции" полноценной затяжной войной.

На фоне потерь России пришлось снизить стандарты по набору людей на контрактную службу. Агрессор пытается компенсировать нехватку живой силы наемниками и так называемыми добровольцами. Однако здесь ощущается очередная проблема: недостаток инструкторов. Тренировать новичков некому, так как многие опытные солдаты уже погибли в Украине. РФ даже отложила весенний призыв на два месяца, ведь проводить обучение невозможно.

Среди других проблем эксперты отмечают использование устаревшей техники вместо уничтоженной и отвод части артиллерии от линии фронта, из-за чего она стала менее эффективной. Последнее решение было принято на фоне успешных ударов ВСУ по тыловым объектам и вражеским скоплениям.

Эксперты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский видит слабость противника. Именно поэтому ВСУ перешли в контрнаступление на юге, куда враг сейчас активно стягивает подкрепление.

Напомним, ранее Зеленский озвучил критические сроки, за которые нужно освободить оккупированные территории. По его словам, это необходимо сделать в течение 3-6 недель, иначе потом проводить наступление будет сложнее.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: