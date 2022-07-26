Следующие недели станут решающими в противостоянии с Россией.

Украина должна вернуть захваченные Россией территории в течение следующих 3-6 недель. В ином случае это станет намного труднее.

Об этом заявил глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит, который встречался с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Politico.

По его словам, украинские официальные лица хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала необходимо отвоевать оккупированные территории.

"Следующие три-шесть недель являются решающими", - сказал Смит.

Он отметил, что об этом услышал от Зеленского и других высокопоставленных лиц.

Смит добавил, что этот период является важным, ведь зима с более низкими температурами и жестокими условиями замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение.

Напомним, ранее военный эксперт заявил, что Украину ждет еще одна война с РФ, которая "умогилит московский империализм".

Вас также могут заинтересовать новости: