Руководство страны уже начало подготовку к внесению изменений в законодательство.

Руководство Российской Федерации готовится запретить солдатам и офицерам увольняться со службы во время проведения так называемой "специальной военной операции". Чиновники уже начали подготовку к внесению изменений в законодательство.

Такой информацией во время недавнего брифинга поделился заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"Отдельно хочу отметить, что руководством Российской Федерации с целью прекращения оттока личного состава из рядов Вооруженных сил осуществляется подготовка изменений в законодательные акты в части, что касается запрета увольнения со службы во время действия военного положения или проведения так называемой "специальной военной операции", — сообщил Громов.

По словам заместителя начальника, среди гражданского населения немногие хотят вступить на военную службу по контракту, чтобы в дальнейшем отправиться в Украину. Нежелание участвовать в боевых действиях на территории нашей страны также стало причиной существенного недобора курсантов в высших военных учебных заведениях.

Напомним, ранее в России подсчитали, сколько солдат отказались ехать в Украину с февраля 2022 года. Минимальное число достигло отметки 1793 человека.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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