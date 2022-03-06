Среди жертв противника есть дети, узнали журналисты.

Войска РФ открыли огонь по гражданским во время попытки эвакуации из города Ирпень (находится под Киевом).

Противник открыл огонь по гражданским на выезде из Ирпеня, пишет "Радио Свобода", ссылаясь на корреспондента.

По данным издания, погибли по меньшей мере три человека, в том числе двое детей. Еще один человек пострадал, его состояние тяжелое.

Противник целенаправленно бил из минометов по мосту, через который люди пытались покинуть Ирпень, погибла семья - мама, мальчик и девочка, написал в Facebook журналист Андрей Дубчак.

Могли погибнуть члены одной семьи. Возможно, противник открыл огонь из минометов.

Сегодня с 10:00 в Романовке автобусы снова ожидали женщин, детей и пожилых людей из Ирпеня. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Верховной Рады Украины.

"Поскольку в городе проблемы со связью, просим по возможности передать эту информацию своим соседям и знакомым", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что город Буча также несколько дней находится без света, тепла, связи и интернета.

"Враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы. Значительное количество жителей находятся в подвалах. Доставить гуманитарные грузы невозможно – община в осаде врага", - констатировали в парламенте.

Напомним, 24 февраля рано утром войска рф вторглись на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а затем использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов. В частности, противник обстреливал Ирпень.