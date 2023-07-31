По предварительным данным, удар был нанесен из ЗРК С-300.

В ночь на понедельник, 31 июля, российские захватнические войска атаковали Харьковскую область.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. "Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей города Харьков и области, находитесь в укрытиях", - написал он в 00:06.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник отметил, что оккупанты ударили по Харьковской области и Харькову, предварительно из ЗРК С-300. "Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. На данный момент, такого типа ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается. Не оставляйте укрытие до отбоя воздушной тревоги!" - отметил он в своем Telegram-канале.

Видео дня

Обновлено в 00:35: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город снова под обстрелом: "Было слышно два прилета. Предварительно - попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет".

Тревога в Украине: что известно

Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщали о ракетной угрозе на востоке страны, а затем - на всей территории.

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