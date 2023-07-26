Пока не сообщалось о пострадавших.

Российские захватнические войска ночью атаковали Первомайскую общину Харьковской области иранскими дронами типа "Shahed".

Об этом сообщил мэр города Первомайский Николай Бакшеев в своем Telegram-канале. "Наша община попала под атаку "шахидами". Есть попадание по промышленным объектам, в результате чего там возник пожар", - написал городской голова.

Сейчас на местах работают спасатели, информации о жертвах и пострадавших еще не было.

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Обстрелы Харьковщины: последние новости

Напомним, что в 9 населенных пунктах Волчанской территориальной общины объявили обязательную эвакуацию детей. Власти планируют вывезти в более безопасное место 194 ребенка.

В ночь на 16 июля захватчики выпустили из Белгородской области по Харькову четыре ракеты ЗРК С-300. Две из них взорвались в воздухе, а еще две - попали по территории стадиона и в дорожное покрытие в Шевченковском районе.

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов предложил организировать обучение школьников в метро.

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