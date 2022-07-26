Предположительно, Штаты готовятся в будущем передать нашей стране боевую авиацию.

Соединенные Штаты Америки выделили $100 миллионов на обучение украинских пилотов использованию истребителей ВВС США. Этот шаг может означать подготовку к передаче нашей стране боевой авиации.

Такой информацией поделился спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время недавнего брифинга.

"Был принят законопроект американским правительством о выделении 100 миллионов долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит — это говорит о серьезности намерений США и о том, что мы будем получать авиационную технику", — сообщил Игнат.

Напомним, о планах Соединенных Штатов выделить $100 миллионов на подготовку украинских пилотов стало известно в середине июля. Тогда Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму $840 миллиардов. Одной из одобренных поправок стал бюджет для тренировок летчиков ВС ВСУ.

При этом официальные заявления о передаче боевой авиации США Украине не поступали. Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович в разговоре о дальнобойных ракетах ATACMS намекнул, что вопрос с отправкой самолетов решен.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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