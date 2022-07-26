Кабмин продолжает готовиться к самой сложной зиме в истории Украины.

Кабинет министров принял обращение к правительству Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки относительно предоставления нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", - отметил премьер.

По его словам, подготовка к самой сложной зиме в истории Украины продолжается.

"В этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 15 июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров готовится к различным сценариям прохождения отопительного сезона.

Подготовка включает четыре основных аспекта: достаточные объемы запасов газа и угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуациям.

Также Шмигаль сообщал, что Украина продолжает планово закачивать в ПХГ газ для прохождения отопительного сезона. Это газ собственной добычи и импортированный из стран Евросоюза. По его словам, для прохождения зимы Украине нужно 19 млрд кубометров газа. Он пояснил, что население зимой потребляет 7,7 млрд кубометров голубого топлива, предприятия теплокоммунэнерго - 5,7 млрд кубометров.

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