Алексей Арестович дал свой прогноз по поставках ракет ATACMS в Украину.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен в том, что США предоставят Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.

Об этом он заявил в ходе прямого эфира с Марком Фейгиным.

"Все эти заявления "сегодня мы вам не дадим" – мы это все слышали. И авиацию нам не давали, а теперь летчики наши учатся. Сегодня не дают, завтра опять не дают, а послезавтра – бац, и оно уже прилетело по цели", - сказал он.

Он отметил, что все сообщения о поставках нового вооружения в Украину означают, что они "уже неделю стреляют вовсю", хотя перед этим были сплошные опровержения.

"В военном дело хорошо, когда оно уже стрельнуло и попало, а через неделю объявили. Потому что будет поставлена задача на препятствование дипломатическими средствами, информационными, службистскими, военными", - пояснил Арестович.

Как сообщал УНИАН, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.

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