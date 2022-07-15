Соответствующую поправку внесли в законопроект об оборонной политике.

В Конгрессе США предложили выделить $100 миллионов на обучение украинских пилотов использованию истребителей F-15 и F-16. Соответствующую поправку внесли в законопроект об оборонной политике.

Такой информацией поделился журналист издания "Голос Америки" Остап Ярыш на персональном аккаунте в Twitter.

"Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму $840 млрд. Среди одобренных поправок было положение о выделении $100 млн на обучение военных летчиков Украины на американских самолетах (в частности, F-15 и F-16)", — написал Ярыш.

Напомним, 23 июня в Конгресс внесли законопроект об обучении украинских пилотов на истребителях США. Его автором стал представитель ветеранов ВВС США Адам Кинзингер. Чиновник приветствует переход авиации Украины на F-16.

А 26 июня наши пилоты с позывными "Мунфиш" и "Джус" объяснили, как американские самолеты помогут обороняться от России. По их словам, эти истребители позволят добиться паритета в воздухе.

УНИАН в отдельном материале подробно рассказал об американской авиации и проанализировал, какая техника лучше подойдет ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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