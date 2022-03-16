Вооружение было предоставлено странами-партнерами НАТО.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО предоставили Вооруженным силам Украины системы противовоздушной обороны, что позволит защитить украинское небо от российских крылатых ракет.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Речь идет о зенитно-ракетных комплексах советских времен: "Оса" (по классификации НАТО – SA-8), системах С-300 (SA-10, SA-12) и переносных зенитно-ракетных комплексах "Стрела-3" (SA-14).

Эти системы имеют большую дальность, чем у ракет Stinger, что позволит сбивать вражеские крылатые ракеты.

Вооружение было предоставлено странами-партнерами НАТО. Пока непонятно, как эти системы будут возвращены стране-поставщику.

Вашингтон согласился на передачу Украине систем ПВО после скандала, что американский президент якобы лично наложил вето на польские истребители МиГ-29 для ВСУ, чтобы не провоцировать Россию.

Официально в США использование МиГ-29 в противостоянии Украины с Россией назвали нецелесообразным. По оценкам Пентагона на 11 марта, в ВВС Украины осталось около 56 истребителей, что составляет около 80% возможностей украинских ВВС к началу войны.

Украина не потеряла истребители, потому что использовала беспилотники и ракеты класса "земля-воздух".

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