Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Джо Байден позволяет россиянам сдерживать США, считают авторы издания The Wall Street Journal.

Решение США отказать Украине в получении истребителей МиГ-29 от Польши принял лично президент Джо Байден. Он ветировал доставку этих самолетов, чтобы не провоцировать Владимира Путина на эскалацию войны.

Об этом говорится в редакционной статье издания The Wall Street Journal.

"Логика, кажется, такова, что отправка смертоносного зенитного и противотанкового оружия не спровоцирует россиян, а 28 самолетов спровоцирует. Это различие трудно понять, особенно когда Пентагон также говорит, что украинцам не нужны реактивные самолеты, потому что другое их оружие эффективнее. Итак, отправка менее летальных самолетов приведет к Третьей мировой войне, но не оружие, которое на самом деле является смертельным?", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что такое решение является большей проблемой и посылает Путину сигнал о НАТО.

"Суть надежного сдерживания заключается в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу. Демонстративно не посылая войска и говоря, что причиной этого является страх перед эскалацией, мистер Байден говорит Путину, о чем ему не стоит беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам сдерживать США", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что такое поведение становится закономерным для нынешнего президента США.

"В Афганистане он требовал быстрого выхода к определенной дате, чтобы не спровоцировать Талибан, захвативший власть. Результатом стало американское унижение, которое могло повлиять на решение Путина вторгнуться в Украину", – пишет WSJ.

Также, в этом месяце администрация Байдена отменила запланированные испытания американской ядерной ракеты после того, как Путин выразил нечеткую ядерную угрозу. Испытания не имели никакого отношения к Украине, и Россия знала об этом, но Пентагон все равно их остановил. "Это еще один удар по доверию к сдерживанию США", - говорится в статье.

Между тем Путин в любом случае усиливает свое наступление на Украину. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг признал, что россияне сознательно атаковали роддом в Мариуполе. "Путин знает, чего НАТО не сделает, чтобы остановить его", - отмечает WSJ.

Как сообщал УНИАН, 8 марта стало известно о готовности правительства Польши передать в распоряжение Соединенных Штатов Америки все свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина.

В то же время Польша призвала США на замену предоставить ей старые самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. В заявлении также говорилось, что польское правительство призывает поступать так же и других союзников по НАТО, имеющих на вооружении самолеты Миг-29.

Однако в Пентагоне назвали необоснованной инициативу Польши дать в распоряжение США свои МиГ-29, чтобы в дальнейшем сделать возможной передачу этих истребителей Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: