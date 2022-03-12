Украина не потеряла истребители, потому что использовала беспилотники и ракеты класса "земля-воздух".

Администрация Байдена консультируется с европейскими партнерами по поводу передачи украинским защитникам более современных систем ПВО и другого вооружения.

Об этом сообщает The Washington Post.

Обсуждения продолжаются накануне запланированной поездки главы Пентагона Ллойда Остина в Словакию, которая вместе с Польшей и Румынией согласилась помочь Украине оружием.

Словакия также обладает хорошо знакомым для украинцев зенитно-ракетным комплексом С-300, который применяют для сбития самолетов противника.

По данным источников издания, Пентагон может договориться со Словакией об использовании ширококолейных железных дорог для передачи гуманитарной помощи и топлива.

Ранее The Washington Post в своей редакторской статье заявляло о том, что Байден лично наложил вето на передачу Польшей для ВСУ истребителей "МиГ-29", чтобы не провоцировать Путина.

Журналистов такая реакция верхушки США возмутила: они предположили, что российский президент мог расценить позицию Байдена как позицию самого НАТО.

40 сенаторов обратились к американскому главе с требованием побыстрее организовать новую военную помощь Украине, в частности передать пилотируемые и беспилотные самолеты, С-300 и Stinger. В противном случае, заявляли парламентарии, Россия может достичь преимущества в небе.

Сейчас, по оценкам Пентагона, в ВВС Украины осталось около 56 истребителей, что составляет около 80% возможностей украинских ВВС к началу войны.

Украина не потеряла истребители, потому что использовала беспилотники и ракеты класса "земля-воздух".

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