Зато лидеры стран "Большой двадцатки" подчеркивали человеческие страдания, вызванные конфликтом, и призывали все государства не применять силу для захвата территории.

США и Россия положительно оценили декларацию по итогам саммита G20 в Нью-Дели, который завершился в воскресенье.

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты и Россия "высоко оценили консенсус, который не осуждал Москву за войну в Украине, но призвал членов G20 избегать применения силы".

Не осудили войну, но вспомнили об агрессии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил лидеров группы провести виртуальную встречу в ноябре, чтобы рассмотреть прогресс в политических предложениях и целях, объявленных на саммите.

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"Мы обязаны рассмотреть предложения, которые были сделаны, чтобы увидеть, как можно ускорить прогресс", - сказал он в заявлении.

В субботу группа приняла декларацию лидеров, в которой не осуждали Россию за войну, но подчеркивали человеческие страдания, вызванные конфликтом, и призывали все государства не применять силу для захвата территории.

Консенсус стал неожиданностью. За несколько недель до саммита резко разные взгляды на войну грозили сорвать встречу: западные страны требовали осудить Москву за вторжение, а Россия заявляла, что заблокирует любую резолюцию, которая не будет соответствовать ее позиции.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, глава российской делегации, сказал, что саммит был успешным для Индии, а также для Глобального Юга, развивающихся стран мира.

Позиция Глобального Юга на переговорах помогла "предотвратить то, чтобы повестка дня G20 была омрачена Украиной", сказал он на пресс-конференции.

"Индия действительно консолидировала членов G20 с Глобального Юга", - заявил Лавров.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал журналистам, что декларация саммита "очень хорошо отстаивает принцип, согласно которому государства не могут использовать силу для получения территорий или для нарушения территориальной целостности, суверенитета или политической независимости других государств", передает The Guardian.

Германия и Великобритания также положительно оценили резолюцию, но Украина заявила, что "нечем гордиться".

Другие новости саммита

На саммите также был принят Африканский союз, который включает 55 государств-членов в качестве постоянного члена G20, подчеркивая представительство блока Глобального Юга.

Лавров также сказал, что Россия вернется к зерновому соглашению, если ее требования будут выполнены. Москва вышла из соглашения в июле из-за "неспособности выполнить ее требования по выполнению параллельного соглашения, что облегчает правила для ее собственного экспорта продовольствия и удобрений".

Документ саммита призвал обеспечить безопасный поток зерна, продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России.

В воскресенье лидеры, в частности президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президенты Франции Эммануэль Макрон и Японии Фумио Кишида, посетили мемориал героя независимости Индии Махатмы Ганди.

Большинство лидеров были босиком, когда они шли к месту, где был кремирован Ганди после его убийства в 1948 году индуистским экстремистом.

Позже Байден отправился во Вьетнам, пропустив последнюю сессию саммита. В Белом доме заявили, что не знают о его переговорах с Лавровым или премьер-министром Китая Ли Цяном, возглавлявшим делегации их страны на саммите.

Президент Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин пропустили саммит.

"Это был один из самых сложных саммитов G20 за почти двадцатилетнюю историю форума... Почти 20 дней ушло на согласование декларации перед саммитом и пять дней здесь, на месте. Это было связано не только с некоторыми разногласиями в украинской теме, но и из-за разногласий в позициях по всем ключевым вопросам, прежде всего по вопросам изменения климата и перехода на низкоуглеродные энергетические системы", - пишет российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя G20.

Представитель Европейского Союза, который пожелал остаться анонимным, сказал в воскресенье, что война в Украине была самым спорным вопросом в переговорах.

"Без лидерства Индии это было бы невозможно", - сказал чиновник, добавив, что Бразилия и Южная Африка также сыграли решающую роль в преодолении разногласий.

"Вторжение России в Украину в 2022 году привело к гибели десятков тысяч людей, перемещению миллионов людей и вызвало экономические потрясения по всему миру. Москва, которая заявляет, что проводит там "специальную военную операцию", отрицает совершение каких-либо зверств", - подытожило агентство.

Саммит G20 в Индии

Напомним, что 9 и 10 сентября в Нью-Дели, Индия проходил ежегодный саммит G20. Еще накануне саммита стало известно, что переговорщики от стран-представителей в течение нескольких дней пытались договориться о тексте коммюнике, в частности о формулировке относительно войны в Украине.

Вчера, 9 сентября, был обнародован текст совместной декларации. В нем не говорится об осуждении действий России, развязавшей кровавую захватническую войну против Украины. Зато отмечается, что война принесла страдания людям.

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