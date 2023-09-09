По информации источников издания, Пекин безуспешно пытался исключить упоминание о председательстве Америки из декларации этого года.

Китай бросил вызов планируемому председательству США в "Большой двадцатке" в 2026 году, что подчеркивает глубокое чувство недоверия между Пекином и Вашингтоном.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, китайские чиновники использовали дипломатические встречи на саммите G20 в Нью-Дели на этой неделе, чтобы выразить несогласие с ротационным председательством США в G20 в 2026 году. Однако эта попытка в конечном итоге провалилась.

Как пишет FT, распределение председательства в "Большой двадцатке" (роль, которая включает определение повестки дня для дискуссий группы в этом году, председательство на министерских встречах и проведение саммита лидеров), обычно представляет собой стандартный процесс, который следует свободному графику.

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Однако китайские дипломаты призвали исключить из декларации саммита G20 в этом году упоминание об ожидаемом председательстве США в 2026 году, сообщили FT два источника, проинформированные о частных дискуссиях в процессе подготовки проекта. В то же время западные страны, выступили против шага Китая, и эта фраза была включена в окончательную версию декларации.

"Мы с нетерпением ждем новой встречи в Бразилии в 2024 году и в Южной Африке в 2025 году, а также в США в 2026 году в начале следующего цикла", — говорится в совместном заявлении.

"Официальные лица сообщили Financial Times, что позиция Китая удивила дипломатов из других делегаций и обнажила множество разногласий между двумя сверхдержавами. Аргументы Китая против США "не связаны с G20", заявил один из чиновников на условиях анонимности", - отмечает издание.

У G20 нет постоянного председательства

Каждое из государств-членов председательствует по очереди. В следующем году принимать самит будет Бразилия, а в в 2025 году - Южная Африка. После этого каждое из государств-членов G20 проведет саммит, и начнется новый цикл. Первая встреча G20 состоялась в Вашингтоне в 2008 году.

Самит G20 и Украина

9 и 10 сентября в Нью-Дели, Индия проходит ежегодный саммит G20. Еще накануне саммита стало известно, что переговорщики от стран-представителей в течение нескольких дней пытались договориться о тексте коммюнике, в частности. о формулировках относительно войны в Украине.

Сегодня, 9 сентября, был обнародован текст совместной декларации. В нем не говорится об осуждении действий России, развязавшей кровавую захватническую войну против Украины. Вместо этого отмечается, что война принесла страдания людям.

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