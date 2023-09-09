Лидеры призывают соблюдать Устав ООН и воздерживаться под использование ядерного оружия.

Страны "Большой двадцатки" согласовали совместную декларацию на саммите в Нью-Дели. Им удалось достичь согласия по дискуссионному вопросу о том, какую использовать формулировку в совместном заявлении при упоминании войны в Украине.

"Благодаря упорной работе всех команд мы достигли консенсуса по декларации саммита лидеров G20. Я объявляю о принятии этой декларации", - объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Вскоре был обнародован текст совместной декларации. В нем не говорится об осуждении действий России, развязавшей кровавую захватническую войну против Украины. Вместо этого отмечается, что война принесла страдания людям.

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"Мы с глубоким беспокойством отмечаем огромные человеческие страдания и негативное влияние войн и конфликтов во всем мире", — говорится в первой строке фрагмента коммюнике G20, посвященного Украине.

Также заявление содержит призыв ко всем странам мира придерживаться Устава ООН и "воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью получения территорий" и действий "против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства". В то же время, эти призывы не касаются какой-то определенной страны – упоминаний ни РФ, ни других стран нет.

Отдельно в заявлении отмечается, что "G20 не является платформой для решения геополитических и проблем безопасности", хотя "эти проблемы могут иметь значительные последствия для глобальной экономики".

В частности, лидеры акцентируют, что война в Украине имела негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции, осложнила политическую среду для ряда стран (развивающиеся, наименее развитые страны, страны, которые все еще оправляются пандемия COVID-19 и экономического кризиса).

Также в заявлении содержится призыв к дипломатии и поддержка инициатив, стремящихся обеспечить "справедливый и крепкий" мир в Украине.

"Мирное решение конфликтов и попытки разрешения кризисов, а также дипломатия и диалог критически важны. Мы объединимся, чтобы прилагать усилия по устранению негативного влияния войны на мировую экономику, и приветствуем все соответствующие и конструктивные инициативы, поддерживающие всесторонний, справедливый и прочный мир в Украине, который будет поддерживать все цели и принципы хартии ООН о развитии мирных, дружеских и добрососедских отношений между нациями", – говорится в коммюнике.

Декларации G20 - сравнение коммюнике "Большой двадцатки" 2022 и 2023 годов

Источники Reuters накануне обнародования коммюнике "Большой двадцатки" отмечали, что его текст может быть похож на формулировку в декларации, принятой в Индонезии по итогам прошлогоднего саммита G20. В нем отмечалось, что хотя большинство стран осудили Россию за вторжение, но на это есть разные взгляды.

Однако, как отмечает BBC, внимательное прочтение декларации в Нью-Дели показывает, что высказывания в новом совместном заявлении лидеров "не так сильны".

"На Бали участники подтвердили свою национальную позицию, "выражая самое решительное сожаление по поводу агрессии Российской Федерации против Украины", но отметили, что были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций. Делийская декларация прямо не критикует Россию за войну. Но там речь идет о "человеческих страданиях и дополнительных негативных последствиях войны в Украине относительно глобальной продовольственной и энергетической безопасности". Также отмечается, что "были разные взгляды и оценки ситуации", – пишет издание.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о том, связаны ли различия двух деклараций с попытками уговорить РФ подписать совместное заявление, сказал: "Бали – это Бали, а Нью-Дели – это Нью-Дели. Бали был год назад, ситуация была другой. С тех пор многое произошло".

Саммит G20 - что нужно знать

9 и 10 сентября в Нью-Дели, Индия проходит ежегодный саммит G20. Еще накануне саммита стало известно, что переговорщики от стран "Большой двадцатки" в течение нескольких дней пытались договориться о тексте коммюнике. Споры в группе, в которую входят страна-агрессор Россия, Индия и Китай, вызвали формулировки о войне в Украине. Соединенные Штаты называли вопрос о войне в Украине вторым наиболее приоритетным для обсуждения.

Bloomberg отмечает, что коммюнике по итогам саммита неофициально обязывает страны-члены придерживаться решений, принятых консенсусом. Во время работы над совместным заявлением Россия, входящая в "Большую двадцатку", и близкие к ней страны возражали против каких-либо негативных комментариев или стремились использовать более умеренные формулировки, чем четкое осуждение войны, на котором настаивали страны G7.

На этом фоне высказывались опасения относительно того, что этот саммит G20 станет первым, который завершился бы без какого-либо совместного коммюнике.

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