Запад хочет уделить больше внимания проблеме российской агрессии в Украине, тогда как азиатские страны наоборот стремятся сделать вид, что войны нет.

Лидеры "Группы двадцати" начали прибывать в Нью-Дели для участия в ежегодной встрече. В этом году участники группы разделились на два основных лагеря - страны Запада, которые обеспокоены российской войной против Украины, и остальные страны, которые стремятся замолчать российскую агрессию, пишет Reuters.

"Собрание рискует быть сорванным из-за более глубоких и укоренившихся разногласий относительно российской войны, что повредит прогрессу в таких вопросах, как продовольственная безопасность, долговая проблема и сотрудничество по изменению климата", - отмечает издание.

По мнению обозревателей, на индийском саммите G20 будут доминировать именно страны Запада, ведь лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин решили не приезжать в Индию. Между тем участие в нем подтвердили президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, Мохаммед бин Салман из Саудовской Аравии и Фумио Кишида из Японии.

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Еще до начала саммита в течение нескольких месяцев шли дипломатические переговоры, во время которых представители G20 пытались согласовать проект итоговой декларации саммита. Однако все напрасно из-за категорического несогласия участников во взглядах на российскую агрессию в Украине.

Министр финансов США Джанет Йеллен, отметила, что для поддержки глобального экономического роста лучшим рецептом является прекращение российской агрессии в Украине. Поэтому западные страны хотят решительного осуждения вторжения как условия для согласия на совместную декларацию по итогам саммита.

Однако хозяин саммита - Индия - предложила G20 не только осудить страдания, вызванные вторжением России, но и отразить в декларации мнение Москвы и Пекина о том, что форум не является местом для геополитики.

Кроме того, по словам осведомленных источников, между участниками возникли некоторые разногласия по поводу проблем изменения климата. В частности, "Большая двадцатка" не может договориться о сокращении использования ископаемого топлива и сокращении выбросов парниковых газов.

Саммит "Группы двадцати" в Индии

Как ранее писал УНИАН, "Большая двадцатка" согласилась предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена в организации. Официально об этом объявят во время саммита в Индии в эти выходные. По мнению авторов этой инициативы, это поможет африканским странам привлекать больше внимания к глобальным проблемам, особенно учитывая то, что рынки так называемого Глобального Юга начинают играть более заметную роль в мировых делах.

Примечателен тот факт, что в этом году на саммит G20 не пригласили Украину в качестве гостя, как это было в прошлом году на саммите в Индонезии. Все из-за позиции Индии, которая сейчас наращивает торговые отношения с Россией и стремится замолчать российскую агрессию в Украине.

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