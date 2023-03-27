Уничтожено десятки единиц техники.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. Вместе с этим они сожгли десятки единиц вражеской техники, включая артиллерийские системы и боевые бронированные машины.

Свежими данными о потерях России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в новом отчете. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 27 марта

личного состава — около 171 160 (+610) человек ликвидировано;

танков — 3595 (+0);

боевых бронированных машин — 6953 (+6);

артиллерийских систем — 2638 (+7);

РСЗО — 523 (+1);

средств ПВО — 277 (+0);

самолетов — 305 (+0);

вертолетов — 291 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2216 (+8);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 5493 (+7);

специальной техники — 285 (+3).

Вражеские потери в Украине: актуальная информация

Основные усилия рашисты сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки ВСУ отразили более 60 атак противника.

Видео дня

Вчера, 26 марта, пограничники уничтожили логово "вагнеровцев" в Бахмуте. Благодаря аэроразведке они вычислили место сосредоточения наемников, а затем применили минометы.

В тот же день стало известно о ликвидации одного из ведущих российских офицеров — Дмитрия Лисицкого. Он был причастен к организации Иловайского котла для украинских защитников в 2014 году.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, ВСУ "утилизируют" ЧВК "Вагнера". Главарь частной военной компании Евгений Пригожин больше не может компенсировать огромные потери за счет вербовки зэков.

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