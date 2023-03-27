Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. Вместе с этим они сожгли десятки единиц вражеской техники, включая артиллерийские системы и боевые бронированные машины.
Свежими данными о потерях России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в новом отчете. Данные традиционно разделены на общие и суточные.
Потери России в Украине по состоянию на 27 марта
- личного состава — около 171 160 (+610) человек ликвидировано;
- танков — 3595 (+0);
- боевых бронированных машин — 6953 (+6);
- артиллерийских систем — 2638 (+7);
- РСЗО — 523 (+1);
- средств ПВО — 277 (+0);
- самолетов — 305 (+0);
- вертолетов — 291 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2216 (+8);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 5493 (+7);
- специальной техники — 285 (+3).
Вражеские потери в Украине: актуальная информация
Основные усилия рашисты сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки ВСУ отразили более 60 атак противника.
Вчера, 26 марта, пограничники уничтожили логово "вагнеровцев" в Бахмуте. Благодаря аэроразведке они вычислили место сосредоточения наемников, а затем применили минометы.
В тот же день стало известно о ликвидации одного из ведущих российских офицеров — Дмитрия Лисицкого. Он был причастен к организации Иловайского котла для украинских защитников в 2014 году.
По мнению военного эксперта Александра Коваленко, ВСУ "утилизируют" ЧВК "Вагнера". Главарь частной военной компании Евгений Пригожин больше не может компенсировать огромные потери за счет вербовки зэков.