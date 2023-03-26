Ликвидировано более 10 противников, отметили в ГПСУ.

Украинские пограничники уничтожили скопление штурмовиков частной военной компании "Вагнера" в Бахмуте.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook. Отмечается, что аэроразведка пограничников зафиксировала в Бахмуте скопление штурмовиков ЧВК "Вагнера".

"Проследив за уходом одной из групп, бойцы установили, что противник сосредотачивается в гаражном массиве. После минометных обстрелов ячейка оккупантов была рассеяна. В результате пограничники уничтожили по меньшей мере 15 наемников", - сообщили в ГПСУ.

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Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

Вечером 26 марта Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают штурмовать город Бахмут. Стоит отметить, что противник во время боев за этот населенный пункт понес огромные потери.

В начале марта британская газета The Guardian писала, что во время попыток захватить Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч своих прихвостней. Общие потери россиян в Украине уже составляют 170 550 врагов.

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