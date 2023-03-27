Тем временем на территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских военных

За сутки защитники Украины отбили более 60 атак противника. В Беларуси продолжается подготовка подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

"Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - наши воины отбили более 60 атак противника", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook

Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не выявлено.

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"На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей", - сообщили в Генштабе.

За прошедшие сутки враг совершил обстрелы по районам 10 населенных пунктов Сумской области. На Харьковщине под огневое влияние попали более 15 районов населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку Синьковки, Белогоровки и Веселого. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Дубрава и Белогоровка на Луганщине, а также Колодцы, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись более 15 населенных пунктов.

На шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов.

Ситуация на фронте по состоянию на 26 марта - что известно

За сутки 25 марта ВСУ ликвидировали еще 660 российских оккупантов, а также уничтожили почти полсотни единиц различной вражеской техники. Общие потери Росии с 24 февраля 2022 года превысили очередную "психологическую отметку" и достигли ориентировочно 170 550 человек.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий считает, что Россия сможет вести войну еще в 2023 и максимум-в 2024 году. При этом он отметил, что в случае усиления санкционного давления на Москву, запас может уменьшиться.

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